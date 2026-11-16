Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу

Капитану сборной Азербайджана по футболу Эмину Махмудову вручили специальную форму по случаю его последнего – 66-го матча в составе команды.

Как сообщает Report, генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев перед стартовым свистком товарищеского матча с Андоррой вручил футболисту форму с номером 66.

Отметим, что полузащитник "Нефтчи", защищающий цвета "милли" с 2016 года, забил за сборную 15 голов.

Таким образом, Э. Махмудов побил рекорд Гурбана Гурбанова (14) по числу голов за национальную команду.