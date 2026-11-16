Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу
Футбол
- 16 ноября, 2026
- 22:15
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Капитану сборной Азербайджана по футболу Эмину Махмудову вручили специальную форму по случаю его последнего – 66-го матча в составе команды.
Как сообщает Report, генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев перед стартовым свистком товарищеского матча с Андоррой вручил футболисту форму с номером 66.
Отметим, что полузащитник "Нефтчи", защищающий цвета "милли" с 2016 года, забил за сборную 15 голов.
Таким образом, Э. Махмудов побил рекорд Гурбана Гурбанова (14) по числу голов за национальную команду.
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