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    Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 16 ноября, 2026
    • 22:15
    Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу

    Капитану сборной Азербайджана по футболу Эмину Махмудову вручили специальную форму по случаю его последнего – 66-го матча в составе команды.

    Как сообщает Report, генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Джахангир Фараджуллаев перед стартовым свистком товарищеского матча с Андоррой вручил футболисту форму с номером 66.

    Отметим, что полузащитник "Нефтчи", защищающий цвета "милли" с 2016 года, забил за сборную 15 голов.

    Таким образом, Э. Махмудов побил рекорд Гурбана Гурбанова (14) по числу голов за национальную команду.

    Эмин Махмудов Джахангир Фараджуллаев Сборная Азербайджана по футболу Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    44 filmi
    44 filmi

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