Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
Futbol
- 16 noyabr, 2026
- 22:04
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Azərbaycan millisinin kapitanı Emin Mahmudova yığmanın heyətində sonuncu – 66-cı oyununa çıxması münasibətilə xüsusi forma təqdim olunub.
"Report" xəbər verir ki, AFFA-nın baş katibi Cahangir Fərəcullayev Andorra ilə yoxlama matçının start fitindən əvvəl futbolçuya üzərində 66 rəqəmi yazılmış formanı hədiyyə edib.
Qeyd edək ki, 2016-cı ildən milli komandanın şərəfini qoruyan "Neftçi"nin yarımmüdafiəçisi yığmanın heyətində keçirdiyi oyunlarda 15 qola imza atıb. E.Mahmudov bu göstərici ilə Qurban Qurbanova məxsus rekordu yeniləyərək Azərbaycan millisi tarixinin ən məhsuldar futbolçusu statusunu daşıyır.
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