ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения военного крыла ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС Хуссама Салехи.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсетях.

По утверждению израильских военных, он был одним из участников нападения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции также были ликвидированы еще четверо боевиков ХАМАС.

"На протяжении войны эти лица участвовали в нападениях на израильских мирных жителей и военнослужащих, а также занимались восстановлением боевого потенциала ХАМАС, неоднократно нарушая режим прекращения огня". - следует из заявления.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция была проведена для устранения непосредственной угрозы, которую, по оценке израильской стороны, представляли эти боевики.