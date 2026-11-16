ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения военного крыла ХАМАС
- 16 ноября, 2026
- 22:36
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС Хуссама Салехи.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсетях.
По утверждению израильских военных, он был одним из участников нападения на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
По данным ЦАХАЛ, в ходе операции также были ликвидированы еще четверо боевиков ХАМАС.
"На протяжении войны эти лица участвовали в нападениях на израильских мирных жителей и военнослужащих, а также занимались восстановлением боевого потенциала ХАМАС, неоднократно нарушая режим прекращения огня". - следует из заявления.
В ЦАХАЛ подчеркнули, что операция была проведена для устранения непосредственной угрозы, которую, по оценке израильской стороны, представляли эти боевики.