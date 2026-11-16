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    İsrail Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının bölmə komandirini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2026
    • 22:49
    İsrail Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının bölmə komandirini zərərsizləşdirib

    İsrailin Müdafiə Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının taqım komandiri Hüssam Salehin öldürüldüyünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun sosial şəbəkələrdəki bəyanatında qeyd olunub.

    İsrail hərbçilərinin sözlərinə görə, o, 2023-cü il oktyabrın 7-də İsrail ərazisinə hücumun iştirakçılarından biri olub.

    İsrail Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, əməliyyat zamanı HƏMAS-ın daha 4 yaraqlısı öldürülüb.

    "Müharibə ərzində bu şəxslər dinc İsrail sakinlərinə və hərbi qulluqçularına hücumlarda iştirak edib, həmçinin atəşkəs rejimini dəfələrlə pozaraq HƏMAS-ın döyüş potensialının bərpası ilə məşğul olublar". - açqlamada bildirilir.

    İsrail Ordusu vurğulayıb ki, əməliyyat, həmin yaraqlıların yaratdığı birbaşa təhlükəni aradan qaldırmaq üçün keçirilib.

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