В Посольстве Украины в США подтвердили ограничение доступа к Starshield
- 16 ноября, 2026
- 22:09
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Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения на работу Starshield в Украине действуют уже семь дней.
Как передает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети Х.
При этом, по его словам, ни от Пентагона, ни от компании SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений.
Дипломат рассказал, что американские медиа продолжают обращаться в посольство за комментариями после того, как в ответ на их запросы Пентагон опроверг наличие каких-либо ограничений.
"Хочу отметить совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", – написал Сеник.
Он отметил, что эти ограничения имеют реальные последствия для операций в Украине и нуждаются в срочном объяснении и решении.
"Семь дней без ответов – это слишком долго", – добавил он.
Тем временем Трамп во время общения с журналистами у Белого дома перед началом азиатского турне заявил, что не в курсе об ограничении скорости работы Starlink.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за снижения скорости работы терминалов Starshield ВСУ не могут вовремя перехватывать российские беспилотники "Шахед".