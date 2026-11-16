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    В Посольстве Украины в США подтвердили ограничение доступа к Starshield

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 22:09
    В Посольстве Украины в США подтвердили ограничение доступа к Starshield

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения на работу Starshield в Украине действуют уже семь дней.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    При этом, по его словам, ни от Пентагона, ни от компании SpaceX до сих пор нет никаких ответов или разъяснений.

    Дипломат рассказал, что американские медиа продолжают обращаться в посольство за комментариями после того, как в ответ на их запросы Пентагон опроверг наличие каких-либо ограничений.

    "Хочу отметить совершенно однозначно: это противоречит реальному положению дел на местах. Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", – написал Сеник.

    Он отметил, что эти ограничения имеют реальные последствия для операций в Украине и нуждаются в срочном объяснении и решении.

    "Семь дней без ответов – это слишком долго", – добавил он.

    Тем временем Трамп во время общения с журналистами у Белого дома перед началом азиатского турне заявил, что не в курсе об ограничении скорости работы Starlink.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за снижения скорости работы терминалов Starshield ВСУ не могут вовремя перехватывать российские беспилотники "Шахед".

    Российско-украинский конфликт Starshield Соединенные Штаты Америки (США)
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