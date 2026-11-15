Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские "Шахеды"

    Другие страны
    • 15 ноября, 2026
    • 15:36
    Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские Шахеды

    ВС РФ продолжают массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, а из-за снижения скорости работы терминалов Starshield ВСУ не могут вовремя перехватывать российские беспилотники "Шахед".

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    Он также сообщил о применении Россией тысяч ударных дронов и авиабомб за неделю для ударов по украинской территории: "Российские войска за последнюю неделю ударили по Украине, применив более 2300 беспилотников, 1590 управляемых авиабомб и 15 ракет различных типов".

    По его словам, российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областей, а также по железнодорожным объектам в Днепропетровской и Харьковской областях и Запорожье. Кроме того, под обстрелами оказались Донецкая и Киевская области. В результате атак пострадали 16 человек.

    "Россияне целятся по подстанциям "Шахедами". И многие из этих ударов проходят именно потому, что сохраняются ограничения в скорости работы терминалов Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины", - заявил Зеленский.

    По его утверждению, из-за ограничений украинские беспилотники-перехватчики теряют связь с операторами при скорости около 161 км/ч и не могут эффективно преследовать российские реактивные беспилотники типа "Шахед".

    Украинский лидер выразил надежду, что действующие ограничения будут сняты, подчеркнув, что от этого зависит защита населения и энергетической инфраструктуры страны до начала зимнего сезона.

    "Есть поручения командам МИД, Минобороны, Офиса президента Украины работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно", - отметил он.

    Зеленский также призвал международных партнеров продолжать поддержку Киева.

    Владимир Зеленский Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Российско-украинский конфликт Starshield
    Zelenski: "Starshield" sistemindəki nasazlıq "Şahid" PUA-larını ələ keçirməsinə mane olur
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:56
    Фото
    Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом в Ордубаде — Обновлено
    Происшествия
    16:47
    UKMTO сообщило об атаке на танкер в Персидском заливе
    Другие страны
    16:40
    Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю
    Медиа
    16:33
    Италия предоставит Украине доступ к разведданным двух военных спутников
    Другие страны
    16:24
    В парламенте Ирана заявили о завершении переговоров с США
    В регионе
    16:09
    "Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи
    Футбол
    15:53
    США впервые разместили в Японии истребители F-15EX
    Другие страны
    15:41
    Азербайджан принял участие в благотворительном мероприятии в штаб-квартире НАТО
    Внешняя политика
    15:36
    Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские "Шахеды"
    Другие страны
    Лента новостей