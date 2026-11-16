Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала

    Индивидуальные
    • 16 ноября, 2026
    • 22:29
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 16 ноября приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала в Сураханском районе Баку.

    Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал Лейлу Алиеву о созданных в спортивном зале условиях.

    Он отметил, что строительство Гарачухурского спортивного зала было начато в рамках реализации Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков, утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

    Спортивный зал создан на 0,27 гектара, площадь застройки составляет 987, а общая площадь - 1 115 квадратных метров. Согласно генеральному плану, на территории построены двухэтажное здание спортивного зала, открытая спортивная площадка, мини-футбольная площадка для детей и напольная шахматная площадка.

    Открытая спортивная площадка оснащена соответствующим оборудованием для ежедневных занятий физической культурой и спортом проживающих на прилегающей территории жителей, в том числе детей и молодежи.

    На первом этаже двухэтажного спортивного зала будет функционировать универсальный зал размером 30х18 метров с 25 зрительскими местами. Здесь станет возможным проведение тренировок и соревнований по таким видам спорта, как гимнастика, борьба, таэквондо, каратэ, дзюдо, бадминтон, детский волейбол и баскетбол.

    На втором этаже будут функционировать зал для занятий аэробикой и танцами, а также тренажерный зал. В здании созданы раздевалки и душевые комнаты, комната для тренеров, кабинет врача и другие административные помещения. На первом этаже здания предусмотрена и деятельность кафе.

    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева
    Фото
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Фото
    Leyla Aliyeva attends opening of Garachukhur Sports Hall
    44 filmi
    44 filmi

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