Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева 16 ноября приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал Лейлу Алиеву о созданных в спортивном зале условиях.

Он отметил, что строительство Гарачухурского спортивного зала было начато в рамках реализации Государственной программы по социально-экономическому развитию города Баку и его поселков, утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана.

Спортивный зал создан на 0,27 гектара, площадь застройки составляет 987, а общая площадь - 1 115 квадратных метров. Согласно генеральному плану, на территории построены двухэтажное здание спортивного зала, открытая спортивная площадка, мини-футбольная площадка для детей и напольная шахматная площадка.

Открытая спортивная площадка оснащена соответствующим оборудованием для ежедневных занятий физической культурой и спортом проживающих на прилегающей территории жителей, в том числе детей и молодежи.

На первом этаже двухэтажного спортивного зала будет функционировать универсальный зал размером 30х18 метров с 25 зрительскими местами. Здесь станет возможным проведение тренировок и соревнований по таким видам спорта, как гимнастика, борьба, таэквондо, каратэ, дзюдо, бадминтон, детский волейбол и баскетбол.

На втором этаже будут функционировать зал для занятий аэробикой и танцами, а также тренажерный зал. В здании созданы раздевалки и душевые комнаты, комната для тренеров, кабинет врача и другие административные помещения. На первом этаже здания предусмотрена и деятельность кафе.