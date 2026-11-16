İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2026
    • 22:18
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva noyabrın 16-da Bakının Suraxanı rayonunda Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib.

    "Report"un xəbərinə görə, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Leyla Əliyevaya idman zalında yaradılmış şərait barədə məlumat verib.

    Bildirilib ki, Qaraçuxur İdman Zalının tikintisinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı" əsasında başlanılıb.

    İdman zalının ərazisi 0,27 hektar, tikintialtı sahəsi 987, ümumi sahəsi isə 1115 kvadratmetrdir. Baş plana əsasən, ərazidə ikimərtəbəli idman zalı binası, açıq hava idman meydançası, uşaqlar üçün minifutbol meydançası və yer tipli şahmat sahəsi inşa edilib.

    Açıq hava idman meydançası ətraf ərazidə yaşayan sakinlərin, o cümlədən uşaqların və gənclərin bədən tərbiyəsi və idmanla gündəlik məşğul olmaları üçün müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilib.

    İkimərtəbəli idman zalının birinci mərtəbəsində 30x18 metr ölçüdə, 25 tamaşaçı yeri olan universal zal fəaliyyət göstərəcək. Burada gimnastika, güləş, taekvondo, karate, cüdo, badminton, uşaq voleybolu və basketbol idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi mümkün olacaq.

    İkinci mərtəbədə aerobika və rəqs məşqləri üçün zal, həmçinin trenajor zalı fəaliyyət göstərəcək. Zalda paltardəyişmə və duş otaqları, məşqçilər üçün otaq, həkim otağı və digər inzibati otaqlar yaradılıb. Binanın birinci mərtəbəsində kafenin də fəaliyyəti nəzərdə tutulub.

    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib

    Leyla Əliyeva Fərid Qayıbov Açılış mərasimi İdman zalı
    Foto
    Лейла Алиева приняла участие в открытии Гарачухурского спортивного зала
    Foto
    Leyla Aliyeva attends opening of Garachukhur Sports Hall
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    23:40
    ABŞ məlumat mərkəzlərinin istixana qazı emissiyaları Danimarkanın illik göstəricilərinə bərabərdir
    Digər ölkələr
    23:12
    Zelenski: Avropanın iştirakı ilə Ukrayna və ABŞ arasında onlayn danışıqlar aparılıb
    Digər ölkələr
    22:55
    Hikmət Hacıyev Maqdalena Qrono ilə Azərbaycan-Aİ tərəfdaşlığını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    22:49
    İsrail Ordusu HƏMAS-ın hərbi qanadının bölmə komandirini zərərsizləşdirib
    Digər ölkələr
    22:40
    ABŞ-nin onilliklər ərzində ilk dəfə yeni nüvə aviabombasının adı açıqlanıb
    Digər ölkələr
    22:27
    Ukraynanın ABŞ-dəkı səfirliyi "Starshield"ə girişin məhdudlaşdırıldığını təsdiqləyib
    Digər ölkələr
    22:18
    Foto
    Leyla Əliyeva Qaraçuxur İdman Zalının açılışında iştirak edib
    Fərdi
    22:08
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    Biznes
    22:04
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti