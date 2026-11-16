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    В Шамкире в доме обнаружили тела двух человек

    Происшествия
    • 16 ноября, 2026
    • 21:38
    В Шамкире в доме обнаружили тела двух человек

    В селе Варлы Хаят Шамкирского района в доме обнаружены тела мужчины и женщины.

    Как сообщает западное бюро Report, было установлено, что одно из тел принадлежит местному жителю Рафи Мустафаеву (1968 г.р.), личность женщины устанавливается.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

    По факту в Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.

    Погибшие Шамкир
    Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb
    44 filmi
    44 filmi

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