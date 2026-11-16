В Шамкире в доме обнаружили тела двух человек
Происшествия
- 16 ноября, 2026
- 21:38
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В селе Варлы Хаят Шамкирского района в доме обнаружены тела мужчины и женщины.
Как сообщает западное бюро Report, было установлено, что одно из тел принадлежит местному жителю Рафи Мустафаеву (1968 г.р.), личность женщины устанавливается.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
По факту в Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.
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