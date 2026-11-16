В Шамкире в доме обнаружили тела двух человек

В селе Варлы Хаят Шамкирского района в доме обнаружены тела мужчины и женщины.

Как сообщает западное бюро Report, было установлено, что одно из тел принадлежит местному жителю Рафи Мустафаеву (1968 г.р.), личность женщины устанавливается.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту в Шамкирской районной прокуратуре начато расследование.