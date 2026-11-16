Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb
Hadisə
- 16 noyabr, 2026
- 21:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Şəmkirin Varlı Həyat kəndində evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Rəfi Mustafayevin evdə meyiti aşkar edilib. Eyni zamanda 58 yaşlı kişinin yanında qadın meyiti də aşkarlanıb. Hazırda onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.
Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Şəmkir rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
Son xəbərlər
22:08
"Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaqBiznes
22:04
Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunubFutbol
21:46
Sibiqa və Fidan Qara dənizdə deeskalasiya səylərini müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:43
UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürübFutbol
21:29
Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıbHadisə
21:23
Monakoda beynəlxalq toplantıda Azərbaycanın şərabçılıq, üzümçülük ənənələri barədə məlumat verilibASK
21:10
Aİ Mərkəzi Asiya, Qara dəniz regionu, Cənubi Qafqaz ilə dialoqun davam olunacağına ümid edirRegion
20:57
Kiyev vilayətində qumbara partlaması nəticəsində 4 nəfər ölübDigər ölkələr
20:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulubKomanda