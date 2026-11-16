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    Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 21:29
    Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb

    Şəmkirin Varlı Həyat kəndində evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü Rəfi Mustafayevin evdə meyiti aşkar edilib. Eyni zamanda 58 yaşlı kişinin yanında qadın meyiti də aşkarlanıb. Hazırda onun şəxsiyyəti dəqiqləşdirilir.

    Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı Şəmkir rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.

    Meyit Şəmkir
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