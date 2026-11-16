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    Tesla вложит €3 млрд в расширение завода в Германии

    Бизнес
    • 16 ноября, 2026
    • 21:56
    Tesla вложит €3 млрд в расширение завода в Германии

    Американская компания Tesla планирует инвестировать 3 млрд евро в расширение своего предприятия в Грюнхайде (земля Бранденбург, Германия).

    Как передает Report, об этом пишет Bild.

    Согласно информации, средства будут направлены на строительство нового производственного корпуса для производства беспилотных такси Cybercab, а также вспомогательных построек и дополнительной станции очистки сточных вод.

    Начало строительных работ намечено на первую половину 2027 года, а запуск производства - на 2029 год. В течение текущего года компания намерена подать заявку на получение разрешения на строительство, опираясь на более масштабный проект, представленный еще в 2023 году.

    В будущем предприятие сможет выпускать до 1 млн роботакси. Помимо этого, на площадке в Грюнхайде увеличится объем выпуска существующих моделей до 7,5 тыс. машин в неделю, а также расширится производство аккумуляторных элементов.

    В Tesla заявили, что расширение позволит создать основу для завода, который станет наиболее технологически передовым предприятием компании.

    Власти Бранденбурга положительно оценили планы американского производителя. Премьер-министр федеральной земли Дитмар Войдке назвал инвестиции важным сигналом для промышленности Германии и экономики региона.

    Tesla Роботакси Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    44 filmi
    44 filmi

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