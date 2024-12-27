В Ханкенди спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка"

В Ханкенди впервые спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка".

В Ханкенди впервые спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, ярмарка, посвященная Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, организована специальным представительством президента Азербайджана на площади Победы в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На ярмарке принимают участие многие предприятия и компании, а также частные лица, предлагающие на продажу различные товары.

Отметим, что ярмарка продлится несколько дней.