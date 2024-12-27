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В Ханкенди спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка"

В Ханкенди спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка" В Ханкенди впервые спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка".
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 15:26
В Ханкенди спустя 34 года проводится праздничная ярмарка Зимняя сказка

В Ханкенди впервые спустя 34 года проводится праздничная ярмарка "Зимняя сказка".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, ярмарка, посвященная Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, организована специальным представительством президента Азербайджана на площади Победы в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На ярмарке принимают участие многие предприятия и компании, а также частные лица, предлагающие на продажу различные товары.

Отметим, что ярмарка продлится несколько дней.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndidə 34 ildən sonra ilk dəfə "Qış nağılı" bayram yarmarkası keçirilir

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