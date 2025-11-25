Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 13:50
    В Ханкенди прошла церемония закрытия Мобильной молодежной службы

    В Ханкенди прошла церемония закрытия "Мобильной молодежной службы".

    Как сообщает Report, проект под девизом "Суверенное государство - патриотичная молодежь", направленный на всестороннее развитие молодежи, с августа этого года объединил более 5000 молодых людей из 15 городов и 132 сел.

    На мероприятии заместитель спецпредставителя президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев, проректор по финансово-хозяйственным делам Карабахского университета Рустам Искендерли и генеральный директор Центра развития и карьеры молодежи Азер Алиев высоко оценили вклад "Мобильной молодежной службы" в просвещение молодежи страны, укрепление приверженности государственным ценностям и личностное развитие.

    После официальной части мероприятия председатель "Молодых волонтеров" Айхан Аллахвердиев ознакомил гостей и участников с деятельностью службы. Затем с участием молодежи были проведены просветительские сессии и тренинги.

    Ханкенди молодежная служба Фонд молодежи
