В Ханкенди презентовали фильм "Колокол Победы"

В городе Ханкенди, в Карабахском Университете, состоялась презентация документального фильма "Колокол Победы", посвященного 5-й годовщине 44-дневной Отечественной войны.

Об этом карабахское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Презентация началась с минуты молчания в память о шехидах и исполнения государственного гимна.

Автор сценария фильма, заслуженный журналист, руководитель пресс-службы Афет Тельмангызы отметила, что этот фильм станет напоминанием об истории и Победе:

"44 дня стали концом 30-летней оккупации и началом Победы. Тысячи наших храбрецов, жертвуя собой, освободили родные земли. Эта история, написанная кровью наших шехидов, стала возможной благодаря силе армии и единству народа. Сегодня наша Родина свободна, суверенитет и территориальная целостность обеспечены, границы неприкосновенны. Да здравствует Победа, да здравствует Азербайджан!"

Отметим, что на церемонии презентации присутствовали сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления, руководители государственных учреждений Ханкенди, ветераны, члены семей шехидов, интеллигенция, представители СМИ.