Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    В Ханкенди презентовали фильм "Колокол Победы"

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 12:29
    В Ханкенди презентовали фильм Колокол Победы

    В городе Ханкенди, в Карабахском Университете, состоялась презентация документального фильма "Колокол Победы", посвященного 5-й годовщине 44-дневной Отечественной войны.

    Об этом карабахское бюро Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Презентация началась с минуты молчания в память о шехидах и исполнения государственного гимна.

    Автор сценария фильма, заслуженный журналист, руководитель пресс-службы Афет Тельмангызы отметила, что этот фильм станет напоминанием об истории и Победе:

    "44 дня стали концом 30-летней оккупации и началом Победы. Тысячи наших храбрецов, жертвуя собой, освободили родные земли. Эта история, написанная кровью наших шехидов, стала возможной благодаря силе армии и единству народа. Сегодня наша Родина свободна, суверенитет и территориальная целостность обеспечены, границы неприкосновенны. Да здравствует Победа, да здравствует Азербайджан!"

    Отметим, что на церемонии презентации присутствовали сотрудники Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, Службы восстановления, строительства и управления, руководители государственных учреждений Ханкенди, ветераны, члены семей шехидов, интеллигенция, представители СМИ.

    Ханкенди Колокол победы фильм
    Фото
    Xankəndidə "Zəfər zəngi" filminin təqdimatı olub

    Последние новости

    13:46
    Фото
    Видео

    В поселке Арчиван затоплены некоторые территории, эвакуированы 30 жителей

    Происшествия
    13:45

    Министр: Расследуется каждый негативный случай в школах

    Наука и образование
    13:38
    Фото

    На Военно-мемориальном захоронении возведен монумент высотой 44 метра

    Внутренняя политика
    13:33

    Эрдоган: Карабах - это навеки Азербайджан

    Внешняя политика
    13:28

    Генпрокуратура России подала иск к владельцу порта в Туапсе

    В регионе
    13:23

    В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн

    В регионе
    13:17
    Фото

    В Сумгайыте почтили память героев Отечественной войны

    Внутренняя политика
    13:15

    СК РФ сообщил о смерти еще шести человек от употребления суррогатного алкоголя - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    13:13

    В Грузии затоплены села с компактным проживанием азербайджанцев

    Другие страны
    Лента новостей