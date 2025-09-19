В Ханкенди, Ходжалы, Агдере определены пригодные для ремонта дома

Согласно плану переселения в Карабах, определены частично пригодные дома для проведения ремонтно-восстановительных работ в связи с переселением жителей в 19 населенных пунктов, включая Ханкенди, Ходжалы и Агдере.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах.

В этот перечень вошли поселок Кяркиджахан города Ханкенди, 11 сел Ходжалинского района (Баллыджа, Ханюрду, Тязябиня, Дашбулаг, Бадара, Сейидбяйли, Ханабад, Шушакянд, Алмалы, Чанагчы и Мехдибяйли) и 7 сел Агдеринского района (Гасанриз, Вянгли, Кёлатаг, Чылдыран, Хейвалы, Ашагы Оратаг и Чапар).

На сегодняшний день переселены жители в село Баллыджа Ходжалинского района 200 семей (912 человек), в село Ханюрду 69 семей (237 человек), в село Тязябиня 28 семей (125 человек), в село Бадара 14 семей (56 человек), в село Дашбулаг 13 семей (67 человек), в село Сеидбяйли 9 семей (30 человек), в село Шушакянд 15 семей (59 человек), в село Гасанриз Агдеринского района 159 семей (566 человек), в село Вянгли 51 семья (188 человек) и в село Кёлатаг 26 семей (89 человек).

В селе Суговушан Агдеринского района в 5 завершенных пятиэтажных жилых домах в марте-апреле 2025 года размещены в общей сложности 180 семей (592 человека), а в городе Ходжалы поселились 86 семей (346 человек). В селе Талыш Агдеринского района размещены 20 семей (90 человек).