В Хачмазском районе почтили память шехидов

В День памяти глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, руководители местных правоохранительных органов, члены семей шехидов, ветераны и представители общественности посетили Аллею шехидов в данном районе.

Как сообщает Report, Эльнур Рзаев возложил венок к вечному огню.

Также были возложены цветы к бюсту национального героя Азербайджана Явера Шахбазова и к мемориальным доскам всех шехидов Хачмаза.

Эльнур Рзаев провел беседу с семьями шехидов и ветеранами. Он отметил, что благодаря дальновидной политике и сильной воле президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героизму наших шехидов и единству народа была полностью восстановлена территориальная целостность и государственный суверенитет нашей Родины.

Семьи шехидов и ветераны выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу.

В связи с Днем памяти в 12:00 присутствующие почтили минутой молчания светлую память шехидов, было остановлено движение транспортных средств.