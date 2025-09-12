Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Гёйчае состоялись похороны шехида Аяза Зарбалиева

    Внутренняя политика
    • 12 сентября, 2025
    • 13:33
    В Гёйчае состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Аяза Зарбалиева.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Аяз Зарбалиев считался пропавшим без вести, его останки были найдены спустя 32 года.

    После церемонии прощания его тело было предано земле на Аллее шехидов города Гёйчай.

    В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

    Аяз Зарбалиев родился 30 января 1969 года. 29 марта 1993 года он пропал без вести в боях в направлении села Черекдар Кяльбаджарского района.

