В Гёйчае состоялись похороны шехида Аяза Зарбалиева

В Гёйчае состоялись похороны шехида Первой Карабахской войны Аяза Зарбалиева.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Аяз Зарбалиев считался пропавшим без вести, его останки были найдены спустя 32 года.

После церемонии прощания его тело было предано земле на Аллее шехидов города Гёйчай.

12:50

В Гёйчае прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Аязом Зарбалиевым.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, Зарбалиев считался пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, его останки были найдены спустя 32 года.

В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Аяз Зарбалиев родился 30 января 1969 года. 29 марта 1993 года он пропал без вести в боях в направлении села Черекдар Кяльбаджарского района.

Останки шехида будут похоронены на Аллее шехидов в Гёйчае.