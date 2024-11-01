В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев

Останки шехида Первой Карабахской войны Исмета Пириева перезахоронены на Аллее Шехидов села Черeкe Гёйчайского района.

Останки шехида Первой Карабахской войны Исмета Пириева перезахоронены на Аллее шехидов села Черeкe Гёйчайского района.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, Исмет Пириев числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен как неизвестный шехид на кладбище "Пейгамбер" в Бейлаганском районе.

Его останки были идентифицированы и доставлены в родное село Черeкe Гёйчайского района.

В церемонии прощания с шехидом приняли участие его родственники, должностные лица исполнительной власти Гёйчайского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Исмет Медал оглу Пириев родился 8 января 1975 года в селе Черeкe Гёйчайского района. Он пропал без вести 7 января 1994 года в боях в направлении села Абдуррахманлы Физулинского района.