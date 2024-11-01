О нас

В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев 

В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев  Останки шехида Первой Карабахской войны Исмета Пириева перезахоронены на Аллее Шехидов села Черeкe Гёйчайского района.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 14:09
В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев 

Останки шехида Первой Карабахской войны Исмета Пириева перезахоронены на Аллее шехидов села Черeкe Гёйчайского района.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, Исмет Пириев числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен как неизвестный шехид на кладбище "Пейгамбер" в Бейлаганском районе.

Его останки были идентифицированы и доставлены в родное село Черeкe Гёйчайского района.

В церемонии прощания с шехидом приняли участие его родственники, должностные лица исполнительной власти Гёйчайского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Исмет Медал оглу Пириев родился 8 января 1975 года в селе Черeкe Гёйчайского района. Он пропал без вести 7 января 1994 года в боях в направлении села Абдуррахманлы Физулинского района.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоGöyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi İsmət Piriyev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым
В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым
1 ноября 2024 г. 15:22
В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов
В Шеки похоронен шехид Первой Карабахской войны Шахид Мамедов
1 ноября 2024 г. 15:06
Госграницу Азербайджана в этом году пересекли около 8 млн человек
Госграницу Азербайджана в этом году пересекли около 8 млн человек
1 ноября 2024 г. 13:00
Генерал рассказал об основных источниках угроз для погранконтроля
Генерал рассказал об основных источниках угроз для погранконтроля
1 ноября 2024 г. 12:44
В Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев
ФотоВ Маштаге похоронен шехид Первой Карабахской войны Алекбер Бабаев
1 ноября 2024 г. 12:36
ОЗА осудила позицию представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат в отношении Азербайджана
ОЗА осудила позицию представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат в отношении Азербайджана
1 ноября 2024 г. 12:24
Президент ознакомился с благоустроенной территорией перед станцией метро 28 мая
ФотоПрезидент ознакомился с благоустроенной территорией перед станцией метро "28 мая"
1 ноября 2024 г. 12:06
Жена шехида: Я 32 года ждала весточки от своего мужа
Жена шехида: Я 32 года ждала весточки от своего мужа
1 ноября 2024 г. 11:51
Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут
Муниципальные выборы в Азербайджане в 2024 году проводиться не будут
1 ноября 2024 г. 11:44
Мехрибан Алиева побывала в Азербайджанском государственном театре пантомимы
ФотоМехрибан Алиева побывала в Азербайджанском государственном театре пантомимы
31 октября 2024 г. 21:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi