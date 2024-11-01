В Гёйчае похоронен шехид Первой Карабахской войны Исмет Пириев 

Останки шехида Первой Карабахской войны Исмета Пириева перезахоронены на Аллее шехидов села Черeкe Гёйчайского района.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, Исмет Пириев числился пропавшим без вести в Первой Карабахской войне и был похоронен как неизвестный шехид на кладбище "Пейгамбер" в Бейлаганском районе.
Его останки были идентифицированы и доставлены в родное село Черeкe Гёйчайского района.
В церемонии прощания с шехидом приняли участие его родственники, должностные лица исполнительной власти Гёйчайского района, сотрудники районных правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.
Отметим, что Исмет Медал оглу Пириев родился 8 января 1975 года в селе Черeкe Гёйчайского района. Он пропал без вести 7 января 1994 года в боях в направлении села Абдуррахманлы Физулинского района.