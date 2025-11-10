Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Гяндже прошла церемония памяти Ататюрка

    Внутренняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 09:26
    В Гяндже прошла церемония памяти Ататюрка

    В Генеральном консульстве Турции в Гяндже прошла церемония памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии, прошедшем в зале "Нури Паша", приняли участие сотрудники дипломатического представительства, руководство Исполнительной власти города Гянджи, официальные лица, турецкие студенты.

    Генеральный консул Турции в Гяндже Реджеб Озтоп в своем выступлении рассказал об исторических заслугах Мустафы Кемаля Ататюрка перед турецким народом.

    Также был продемонстрирован видеоролик о Мустафе Кемале Ататюрке.

    Отметим, что основатель и лидер Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк родился в 1881 году в Салоники. Учитель математики в Военном лицее Салоники, где учился Ататюрк, Мустафа Эфенди дал своему талантливому ученику имя Кемаль, чтобы отличать его от другого ученика с именем Мустафа в классе.

    29 октября 1923 года, когда Великим национальным собранием Турции была провозглашена Республика, Мустафа Кемаль Ататюрк был избран главой государства (президентом). Ататюрк, который четыре раза подряд избирался президентом до своей смерти в 1938 году, был главой государства, занимавшим эту должность дольше всех.

    23 августа 1921 года, после победы в битве при Сакарья против греков, Мустафе Кемалю были присвоены звания "Маршал" и "Гази". В 1934 году ему законодательно была присвоена фамилия "Ататюрк", и было запрещено использование этой фамилии другими лицами.

    Ататюрк умер 10 ноября 1938 года в возрасте 57 лет во дворце Долмабахче в Стамбуле. Его останки были перенесены из Этнографического музея в Анкаре в мавзолей Аныткабир в 1953 году, в 15-ю годовщину его смерти.

    Gəncədə Atatürkün anım mərasimi keçirilib

