В Гяндже проходит совещание партии "Ени Азербайджан"

В Центре Гейдара Алиева в Гяндже проводится совещание с участием активистов партии "Ени Азербайджан" и председателей территориальных организаций партии в городе Гянджа, Кельбаджарском и Ходжалинском районах.

Как передает западный центр Report, в мероприятии участвуют вице-премьер, зампредседателя ПЕА Али Гасанов, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов, глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, глава Исполнительной власти Кельбаджарского района Агиль Мамедов, депутаты Нагиф Гамзаев, Пярвин Керимзаде, Эльман Мамедов, Муса Гулиев, ответственный сотрудник Кабмина Рамин Талыбов и ответственный сотрудник центрального аппарата ПЕА Араз Худаданов.