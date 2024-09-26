В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Вагиф Алыев

В Гяндже похоронен шехид Вагиф Алыев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены в селе Сырхавенд Агдеринского района.

В Гяндже похоронен шехид Вагиф Алыев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ города Гянджи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Алыев Вагиф Сардар оглу родился 28 мая 1966 года в селе Гошабулаг Гедабейского района. Он пропал без вести 29 сентября 1993 года.