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В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Вагиф Алыев 

В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Вагиф Алыев  В Гяндже похоронен шехид Вагиф Алыев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены в селе Сырхавенд Агдеринского района.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 15:56
В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Вагиф Алыев 

В Гяндже похоронен шехид Вагиф Алыев, считавшийся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, останки которого были обнаружены в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Как сообщает западное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Гяндже.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица ИВ города Гянджи, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Алыев Вагиф Сардар оглу родился 28 мая 1966 года в селе Гошабулаг Гедабейского района. Он пропал без вести 29 сентября 1993 года.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Vaqif Alıyev dəfn edilib 

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