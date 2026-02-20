В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Нофель Аскеров

В Гяндже состоялась церемония прощания с шехидом Нофелем Аскеровым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже.

Отметим, что Н.Аскеров родился 10 сентября 1965 года в селе Борсулу Тертерского района. 16 июня 1992 года он пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.