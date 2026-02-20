В Гяндже похоронен шехид I Карабахской войны Нофель Аскеров
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 17:17
В Гяндже состоялась церемония прощания с шехидом Нофелем Аскеровым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Как сообщает карабахское бюро Report, на церемонии прощания присутствовали родственники шехида, официальные лица и представители общественности.
После церемонии прощания шехид был похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже.
Отметим, что Н.Аскеров родился 10 сентября 1965 года в селе Борсулу Тертерского района. 16 июня 1992 года он пропал без вести в направлении села Сырхавенд Агдеринского района.
Последние новости
18:01
В январе этого года в Азербайджане произведено 193,4 тыс. тонн дизельного топливаЭнергетика
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37