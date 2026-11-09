В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага

В Гяндже и Сумгайыте проходят марши в сопровождении военных оркестров по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает западное бюро Report, марш в Гяндже организован при поддержке городской исполнительной власти и командования Сухопутных войск.

Марш начался на проспекте Низами Гянджеви и продолжается по проспектам Гейдара Алиева и Ататюрка. Военнослужащих сопровождает военный оркестр. Жители города встретили участников марша с большим воодушевлением.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, в Сумгайыте марш начался на Бульваре, где жители города с большим интересом наблюдают за торжественным шествием военнослужащих.

Участников марша встретили аплодисментами. На улицах царит праздничная атмосфера.