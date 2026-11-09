Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага

    Внутренняя политика
    • 09 ноября, 2026
    • 11:32
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага

    В Гяндже и Сумгайыте проходят марши в сопровождении военных оркестров по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

    Как сообщает западное бюро Report, марш в Гяндже организован при поддержке городской исполнительной власти и командования Сухопутных войск.

    Марш начался на проспекте Низами Гянджеви и продолжается по проспектам Гейдара Алиева и Ататюрка. Военнослужащих сопровождает военный оркестр. Жители города встретили участников марша с большим воодушевлением.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, в Сумгайыте марш начался на Бульваре, где жители города с большим интересом наблюдают за торжественным шествием военнослужащих.

    Участников марша встретили аплодисментами. На улицах царит праздничная атмосфера.

    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
    В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага

    День Государственного флага
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    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
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