В Гяндже и Сумгайыте проходят военные марши по случаю Дня Государственного флага
Внутренняя политика
- 09 ноября, 2026
- 11:32
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В Гяндже и Сумгайыте проходят марши в сопровождении военных оркестров по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Как сообщает западное бюро Report, марш в Гяндже организован при поддержке городской исполнительной власти и командования Сухопутных войск.
Марш начался на проспекте Низами Гянджеви и продолжается по проспектам Гейдара Алиева и Ататюрка. Военнослужащих сопровождает военный оркестр. Жители города встретили участников марша с большим воодушевлением.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, в Сумгайыте марш начался на Бульваре, где жители города с большим интересом наблюдают за торжественным шествием военнослужащих.
Участников марша встретили аплодисментами. На улицах царит праздничная атмосфера.
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