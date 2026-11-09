İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir

    Daxili siyasət
    • 09 noyabr, 2026
    • 11:19
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir

    Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunmuş yürüş keçirilir.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, Gəncədəki yürüş Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi və Quru Qoşunların Komandanlığının təşkilatçılığı ilə baş tutur.

    Hərbi orkestrin müşayiəti ilə keçirilən yürüş şəhərin Nizami Gəncəvi prospektindən başlayaraq Heydər Əliyev və Atatürk prospektləri ilə davam edib. Zəfər yürüşü hər kəs tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanır.

    "Report"un Sumqayıt bürosunun məlumatına görə isə şəhərdəki yürüş Bulvar küçəsindən başlayıb.

    Yürüş zamanı Azərbaycan Dövlət Hərbi Orkestrinin ifasında milli və vətənpərvərlik ruhlu musiqilər səsləndirilib. Hərbi marşların müşayiəti ilə hərəkət edən hərbçilərin təntənəli keçidi şəhər sakinləri tərəfindən böyük maraqla izlənilib.

    Sakinlər hərbi qulluqçuları alqışlarla qarşılayıb, tədbir ərazisində bayram əhvali-ruhiyyəsi yaşanıb. Təntənəli yürüş Azərbaycan Ordusunun qüdrətini, xalqın birliyini və tarixi Zəfərin qürurunu bir daha nümayiş etdirib.

    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir
    Gəncə və Sumqayıtda 9 Noyabr – Bayraq Günü münasibətilə hərbi yürüşlər keçirilir

    Bayraq Günü Hərbi yürüş Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Mustafa Kamal Atatürk
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