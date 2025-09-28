В Гяндже и еще шести городах обеспечены меры безопасности в связи с III Играми СНГ

В Гяндже и еще шести городах Азербайджана, где сегодня стартовали III Игры СНГ, Министерство внутренних дел обеспечивает меры безопасности.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск несут службу совместными нарядами для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности.

Все объекты и территории проведения соревнований взяты под контроль, предпринимаются необходимые меры для поддержания правопорядка.