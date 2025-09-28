DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunur
Daxili siyasət
- 28 sentyabr, 2025
- 21:22
Gəncə və daha 6 şəhərdə bu gündən start götürən III MDB Oyunları ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunur.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları ictimai qaydanın qorunması və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə birgə naryad qrupları şəklində xidmət aparırlar.
Oyunların keçirildiyi bütün ünvan və ərazilər nəzarətə götürülüb, asayişin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür.
Son xəbərlər
21:38
KİV: Tramp 30 sentyabrda ABŞ generalları ilə görüşdə iştirak edəcəkDigər ölkələr
21:22
Foto
DİN: III MDB Oyunlarında təhlükəsizlik tədbirləri təmin olunurDaxili siyasət
21:17
Premyer Liqa: Turun son oyununda "Sabah" "Sumqayıt"la heç-heçə edibFutbol
21:16
Türkiyə kəşfiyyatı Suriyada əməliyyat keçirib, 8 İŞİD terrorçusu öldürülübRegion
21:04
Foto
Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edibDaxili siyasət
20:56
İsrail ordusu Livanın cənubundakı silah anbarlarına hava zərbələri endiribDigər ölkələr
20:45
ABŞ Konqresi 2021-ci ildə Kapitolidəki iğtişaşlarda FTB-nin rolunu araşdırırDigər ölkələr
20:30
ABŞ-nin Miçiqan ştatında yerləşən kilsədə atışma olubDigər ölkələr
20:19