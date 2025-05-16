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В Губе простились с шехидом I Карабахской войны Эльшаном Арзумановым

В Губе простились с шехидом I Карабахской войны Эльшаном Арзумановым В Губинском районе простились с шехидом Эльшаном Арзумановым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
16 мая 2025 г. 13:45
В Губе простились с шехидом I Карабахской войны Эльшаном Арзумановым

В Губинском районе простились с шехидом Эльшаном Арзумановым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в Губе.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности. 

13:20

В Губинском районе состоялась церемония прощания с шехидом Эльшаном Арзумановым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает северное бюро Report, останки шехида будут перезахоронены на Аллее шехидов в Губе.

Отметим, что Эльшан Исамеддин оглу Арзуманов родился 23 марта 1974 года в Губе. Он пропал без вести 5 апреля 1993 года в направлении Муровдага в Кяльбаджарском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Elşən Ərzumanov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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