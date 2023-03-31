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В Губе проходит конференция, посвященная 31 марта-Дню геноцида азербайджанцев

В Губе проходит конференция, посвященная 31 марта-Дню геноцида азербайджанцев В Губе начала работу конференция на тему «Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида: в контексте исторических фактов», приуроченная к 31 Марта – Дню геноцида азербайджанцев.
Внутренняя политика
31 марта 2023 г. 12:19
В Губе проходит конференция, посвященная 31 марта-Дню геноцида азербайджанцев

В Губе начала работу конференция на тему "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида: в контексте исторических фактов", приуроченная к 31 Марта – Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, сначала участники конференции, проводимой при совместной организации Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики, Общины Западного Азербайджана и Исполнительной власти Губинского района, посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Губе и возложили к нему цветы.

Состоялось посещение Губинского мемориального комплекса геноцида и почтение памяти жертв тех событий.

Конференция, в которой принимают участие омбудсмен Сабина Алиева, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, глава исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев и другие официальные лица, организована в Центре Гейдара Алиева в Губе.

К конференции посредством видеосвязи присоединятся заместитель главы турецкого агентства по правам человека и равенству Нимет Озкая Севим и доцент Университета Неджмеддина Эрбакана Юсуф Сайын.

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Версия на английском языке ФотоConference on March 31 - Day of Genocide of Azerbaijanis underway in Guba
Версия на азербайджанском языке ФотоQubada 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar konfrans keçirilir

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