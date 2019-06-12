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В Губе построят новый футбольный стадион - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Губе построят новый футбольный стадион
© Report

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*** 19:36

"Согласно утвержденному новому генплану Губы, в районе планируется строительство нового футбольного стадиона. Кроме того, было изменено назначение земельного участка в 72 га, которое уже предназначено для приусадебных участков".

Об этом Report заявил старший консультант отдела архитектуры и строительства ИВ Губинского района Мурад Хейруллаев. 

"На пролегающем вдоль реки Гудъялчай участке в 41 га предусматривается создание парка отдыха. На городском проспекте Гейдара Алиева и вдоль побережья реки Гудъялчай будут снесены старые дворы, а на их месте возведены новые жилые дома. В Губе есть два жилых массива: "Деведабаны" и "Гечреш йолу". Пролегающие через эту территорию дороги расширяются и благоустраиваются. В целом, в городе и окрестной территории предусматриваются озеленительные работы и работы по благоустройству", - добавил М.Хейруллаев. 

Отметим, что Кабмин утвердил "Генплан города Губа" по развитию города до 2036 года. Документ утвержден премьер-министром Новрузом Мамедовым. 

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