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В Губе один человек арестован, двое оштрафованы по обвинению в умышленном поджоге

В Губе один человек арестован, двое оштрафованы по обвинению в умышленном поджоге Сотрудники полиции задержали 3 августа троих мужчин в связи с умышленными поджогами скошенных пшеничных полей в различных районах Губинского района.
Внутренняя политика
4 августа 2025 г. 20:15
В Губе один человек арестован, двое оштрафованы по обвинению в умышленном поджоге

Сотрудники полиции задержали 3 августа троих мужчин в связи с умышленными поджогами скошенных пшеничных полей в различных районах Губинского района.

Как сообщает Report, в ходе расследования выяснилось, что эти противоправные действия были совершены жителями района Бахадыром Мехралиевым, Самандаром Мамедрагимовым и Вахидом Абдуллаевым.

Из-за поджога ими скошенных посевных площадей огонь вышел из-под контроля и распространился на более обширные территории.

Б.Мехралиев арестован, а двое других лиц оштрафованы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Qubada yanğın törədənlərdən biri həbs olunub, ikisi cərimələnib

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