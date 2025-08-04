В Губе один человек арестован, двое оштрафованы по обвинению в умышленном поджоге

Сотрудники полиции задержали 3 августа троих мужчин в связи с умышленными поджогами скошенных пшеничных полей в различных районах Губинского района.

Сотрудники полиции задержали 3 августа троих мужчин в связи с умышленными поджогами скошенных пшеничных полей в различных районах Губинского района.

Как сообщает Report, в ходе расследования выяснилось, что эти противоправные действия были совершены жителями района Бахадыром Мехралиевым, Самандаром Мамедрагимовым и Вахидом Абдуллаевым.

Из-за поджога ими скошенных посевных площадей огонь вышел из-под контроля и распространился на более обширные территории.

Б.Мехралиев арестован, а двое других лиц оштрафованы в административном порядке.