В Губе оцифруют древнее еврейское кладбище

В поселке Красная слобода в Губе стартовала научно-исследовательская экспедиция по оцифровке древнего еврейского кладбища.

Как сообщает северное бюро Report, проект реализуется Центром изучения иудаики "Сэфер" при поддержке религиозной общины горских евреев и Международного благотворительного фонда STMEGI.

В экспедиции участвуют 15 специалистов из разных стран. Планируется составление точной карты кладбища, фото- и обмерная фиксация надгробий, расшифровка надписей на иврите и создание единой электронной базы.

Кладбище занимает около 15 гектаров площади и насчитывает более 3 000 надгробий. Итогом станет электронный каталог, который позволит потомкам евреев из Губы по всему миру найти могилы своих предков и получить больше информации об их родословной.

Проект имеет значение не только для сохранения еврейского наследия в Азербайджане, но и во всем Кавказском регионе.