В Губе будет капитально отремонтирована автодорога, соединяющая 12 населенных пунктов

Автомобильная дорога Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты в Губинском районе будет капитально отремонтирована.

Автомобильная дорога Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты в Губинском районе будет капитально отремонтирована.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты, соединяющей 12 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.