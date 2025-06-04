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В Губе будет капитально отремонтирована автодорога, соединяющая 12 населенных пунктов

В Губе будет капитально отремонтирована автодорога, соединяющая 12 населенных пунктов Автомобильная дорога Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты в Губинском районе будет капитально отремонтирована.
Внутренняя политика
4 июня 2025 г. 12:42
В Губе будет капитально отремонтирована автодорога, соединяющая 12 населенных пунктов

Автомобильная дорога Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты в Губинском районе будет капитально отремонтирована.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией (137 км)-Чичи-Себетляр-Генидере-Сырт Чичи-Тенгеалты, соединяющей 12 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Qubada 12 yaşayış məntəqəsini birləşdirən avtomobil yolu əsaslı təmir olunacaq - SƏRƏNCAM

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