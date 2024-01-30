В Госслужбе по надзору за маломерными судами прошло учебно-методическое совещание

В Государственной службе по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) прошло учебно-методическое совещание, посвященное итогам деятельности за 2023 год.
Об этом Report сообщили в МЧС.
В совещании приняли участие руководство и сотрудники Госслужбы.
Начальник Госслужбы генерал-майор внутренней службы Руфат Фарадов дал обширную информацию о мерах, реализуемых в области безопасной эксплуатации маломерных судов во внутренних морских и территориальных водах Азербайджанской Республики, а также предстоящих задачах.
Руководители структурных подразделений службы выступили с докладом.