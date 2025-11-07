В Госкомитете по делам беженцев работают 38 ветеранов Карабахской войны
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 17:23
В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялась встреча с 38 сотрудниками - ветеранами Карабахской войны.
Как сообщает Report, председатель ведомства Ровшан Рзаев отметил, что историческая Победа обеспечила "Великое возвращение" вынужденных переселенцев на их родные земли, по которым они тосковали долгие годы.
Он подчеркнул, что за последние пять лет на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура реализуются масштабные проекты по восстановлению и строительству.
Ровшан Рзаев добавил, что ветераны войны, работающие в Комитете, активно участвуют в реализации этих проектов, внося свой вклад в возрождение освобожденных территорий.
