В Лачыне обеспечено постоянное проживание 133 семей

На сегодняшний день в городе Лачыне обеспечено постоянное проживание 133 семей бывших вынужденных переселенцев.

На сегодняшний день в городе Лачыне обеспечено постоянное проживание 133 семей бывших вынужденных переселенцев.

Об этом Report сообщили в Госкомитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что сегодня очередная группа семей переехала на постоянное место жительства в Лачын. В родные края возвращаются еще 22 семьи в составе 79 человек. Переселяемые семьи будут размещены в домах, где они некогда жили и которые после завершения армянской оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Таким образом, всего к настоящему времени в городе Лачыне обеспечено постоянное проживание 133 семей (503 человека).