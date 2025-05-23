В Агдаме состоялось очередное заседание Координационного штаба

23 мая в городе Агдам под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

23 мая в городе Агдам под председательством руководителя Администрации президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Report, выступивший на заседании Самир Нуриев сказал, что под руководством президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего в соответствии с требованиями современной эпохи стратегию национального развития, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, на освобожденных территориях продолжаются широкомасштабные восстановительные работы и реконструкция.

Отметив, что благодаря особому вниманию и заботе главы государства все освобожденные от оккупации территории, в том числе и Агдамский район, стремительно возрождаются и развиваются, руководитель штаба подчеркнул, что здесь восстанавливается разрушенная инфраструктура, заново отстраиваются села и города, постепенно активизируется жизнь. За пять лет глава государства принял участие более чем в 500 мероприятиях на освобожденных от оккупации территориях, заложил фундаменты 159 проектов различного назначения, открыл 133 инфраструктурных объекта.

Было отмечено, что ведется весомая работа по успешной реализации Программы "Великого возвращения" и обеспечению устойчивого расселения, уже обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев в 14 населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях. Всего на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время живут и трудятся более 43 тысяч человек, включая работающих в государственном и частном секторах, а также учащихся и студентов.

До внимания участников заседания было доведено, что решение вопросов трудоустройства возвращающихся бывших вынужденных переселенцев является одной из основных целей в достижении устойчивого расселения. С этой целью принимаются необходимые меры по расширению деятельности в сельскохозяйственном секторе, стимулированию бизнес-среды и поощрению экономической активности. С жителями села Агалы Зангиланского района уже заключаются договоры аренды на использование сельскохозяйственных земель под посевы, расширяется предпринимательская деятельность и привлекаются инвестиции в созданные на освобожденных от оккупации территориях промышленные кварталы.

Руководитель штаба отметил, что в целях усиления интеграции городов и сел на освобожденных от оккупации территориях принимаются последовательные меры по созданию транспортной инфраструктуры, обеспечению устойчивых связей регионов с другими территориями. В настоящее время продолжается строительство 40 автомобильных дорог общей протяженностью 2644 километра, а на 7 дорогах протяженностью 224,1 километра работы уже завершены.

Напомнив, что развитие освобожденных от оккупации территорий и создание новых населенных пунктов являются одними из приоритетных направлений государственной политики, Самир Нуриев подчеркнул, что этот процесс не ограничивается созданием физических пространств, он также требует многогранного и комплексного подхода, включающего социальные, экономические, экологические и правовые аспекты.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, ходе реализации работ по "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", а также о проводимых в рамках Программы работах в области обеспечения устойчивого расселения населения, создания на территориях транспортной инфраструктуры, организации пассажироперевозок и услуг связи, реконструкции и восстановления городов и других населенных пунктов. Кроме того, была предоставлена информация о деятельности специальных представительств президента Азербайджана по территориям, и предстоящих задачах.

В заключение заседания руководитель штаба Самир Нуриев отметил, что президент страны придает большое значение строительно-восстановительным работам на освобожденных от оккупации территориях, довел до внимания участников соответствующие поручения по выполнению задач, поставленных главой государства.

В рамках поездки был проведен осмотр ряда объектов в городе Агдам, в том числе Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса, Агдамского центра мугама и комплекса "Имарет".

В ходе ознакомления со вторым жилым кварталом, строительство которого началось в прошлом году, спецпредставитель президента отметил, что в настоящее время продолжается строительство 66 зданий в 11 кварталах. Всего в квартале планируется построить 60 жилых домов на 1268 квартир и 6 нежилых зданий, а также котельную, детский развлекательный центр и спортивные площадки.

Затем состоялось посещение Агдамской Джума мечети. Мечеть, обломок камня от которой был передан общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в период оккупации - 9 мая 2000 года, капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева. Восстановлены разрушенный минарет мечети, внутренняя каменная кладка, входная дверь, фасад отреставрирован в соответствии с историческим обликом.

В заключение члены Координационного штаба побывали в Агдамском промышленном парке, созданном Указом главы государства от 28 мая 2021 года, ознакомились с условиями, созданными там для субъектов предпринимательства. Министр экономики подчеркнул, что Агдамский промышленный парк, площадь которого составляет 190 гектаров, является вторым по величине промышленным парком в стране по числе резидентов. Здесь 27 из 31 предприятия зарегистрированы как резиденты, 4 как - нерезиденты. Была предоставлена информация о деятельности на территории промышленного парка обществ с ограниченной ответственностью Mister Decor, являющегося производителем обоев; Rail Trans Service - производителя оборудования связи и сигнализации, систем микропроцессорной централизации; Eel Electric - производителя оборудования среднего и низкого напряжения, моноблочных бетонных подстанций и зарядного оборудования для электромобилей и BAFCO Invest - производителя защитной обуви и полиуретановых сапог.