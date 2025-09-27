В городах и районах западного региона почтили память шехидов
- 27 сентября, 2025
- 14:12
В городах и районах западного региона страны отмечают День памяти - 27 сентября.
Как сообщает западное бюро Report, в городах Гяндже, Нафталане, а также в Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гедабекском, Дашкесанском, Гёйгёльском, Самухском и Гёранбойском районах проведены мероприятия, посвященные Дню памяти.
Члены семей шехидов, ветераны, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности с уважением почтили память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджана, прочитали молитвы за их души и возложили цветы на их могилы.
Отметим, что сегодня в 12:00, как и по всей стране, в западном регионе память шехидов была почтена минутой молчания.
