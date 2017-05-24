В главное управление МВД назначен новый начальник

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произошло новое назначение.

Как передает Report, полковник полиции Джанполад Даанов освобожден от должности начальника следственного отдела Управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел и назначен заместителем начальника Главного управления следствия и дознания МВД.

Отметим, что прежний начальник Главного управления следствия и дознания МВД Теймур Гаджиев освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения полиции Зардабского района.