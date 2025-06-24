В Гасанриз и Сарыджалы возвращается 41 семья

Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района и село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Сегодня в село Гасанриз Агдеринского района и село Сарыджалы Агдамского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает корреспондент Report из Агдере, переселяющиеся в села - семьи, временно проживавшие в различных регионах страны, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Гасанриз переселятся 40 семей (146 человек), а в село Сарыджалы - 1 семья (4 человека).

Таким образом, количество семей, переселенных в село Гасанриз Агдеринского района, достигнет 130 (452 человека), а в село Сарыджалы Агдамского района - 186 (775 человек).