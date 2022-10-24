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В Гахе открыт родник в память о шехиде Отечественной войны

В Гахе открыт родник в память о шехиде Отечественной войны В Гахском районе открыт родник в память о шехиде Отечественной войны Эльгюне Бахрам оглу Иззетзаде.
Внутренняя политика
24 октября 2022 г. 19:14
В Гахе открыт родник в память о шехиде Отечественной войны

В Гахском районе открыт родник в память о шехиде Отечественной войны Эльгюне Бахрам оглу Иззетзаде.

Как передает северо-западное бюро Report, по этому случаю прошла памятная церемония с участием официальных лиц района, представителей управлений и организаций, членов семей шехидов и районной общественности.

Дядя шехида Закир Баладжаев рассказал о жизненном и боевом пути своего племянника, его героизме и отваге во Второй Карабахской войне.

После открытия родника участники церемонии возложили цветы к могиле шехида и почтили его светлую память.

Эльгюн Иззетзаде родился в 1997 году в городе Гах. Он был призван на действительную военную службу в 2014 году, участвовал в апрельских боях 2016 года. 18 октября 2020 года стал шехидом в боях за Суговушан. Он похоронен в Аллее шехидов в Гахе.

Эльгюн Бахрам оглу Иззетзаде посмертно награжден медалями "За Родину" и "За освобождение Суговушана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda şəhid bulağının açılışı olub

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