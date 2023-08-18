В Физули отправились первые 23 семьи

В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли первые 23 семьи выехали в Физули.

В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли первые 23 семьи отправились в Физули.

Как сообщает Report , церемония проводов состоялась в жилом комплексе "Гобупарк-3" в Гарадагском районе Баку.

На предварительном этапе в Физули возвращаются в целом 90 человек.

Отметим, что 5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся на родные земли в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи, 51 из них были обеспечены двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

До сих пор эти семьи временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.