О нас

В Физули отправились первые 23 семьи

В Физули отправились первые 23 семьи В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли первые 23 семьи выехали в Физули.
Внутренняя политика
18 августа 2023 г. 06:37
В Физули отправились первые 23 семьи

В рамках возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли первые 23 семьи отправились в Физули.

Как сообщает Report, церемония проводов состоялась в жилом комплексе "Гобупарк-3" в Гарадагском районе Баку.

На предварительном этапе в Физули возвращаются в целом 90 человек.

Отметим, что 5 августа Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел жеребьевку, по итогам которой определились семьи, отправляющиеся на родные земли в рамках первого этапа возвращения. В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). С учетом состава семьи, 51 из них были обеспечены двухкомнатными, 76 - трехкомнатными и 17 - четырехкомнатными квартирами.

До сих пор эти семьи временно проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərinə ilk köç başlayıb

Другие новости из категории

В Азербайджан доставлены еще шесть собак-миноискателей
В Азербайджан доставлены еще шесть собак-миноискателей
17 августа 2023 г. 16:53
Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Бабеку Алекберову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
17 августа 2023 г. 14:16
Полковнику Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание генерал-майор
Полковнику Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание "генерал-майор"
17 августа 2023 г. 14:11
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Число ликвидированных Минюстом партий достигло 13
Число ликвидированных Минюстом партий достигло 13
17 августа 2023 г. 11:55
МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе
МИД Азербайджана призвал Армению воздержаться от провокационных шагов, обостряющих ситуацию в регионе
16 августа 2023 г. 15:37
Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу
16 августа 2023 г. 15:21
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине
Замминистра: Азербайджан продолжит оказание гуманитарной помощи Украине
16 августа 2023 г. 12:15
Потомок Иреванского хана: Лучшим подарком на мой день рождения стал вид горы Агрыдаг из Нахчывана
Потомок Иреванского хана: Лучшим подарком на мой день рождения стал вид горы Агрыдаг из Нахчывана
16 августа 2023 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi