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В Физули отметили День памяти - 27 сентября

В Физули отметили День памяти - 27 сентября По случаю Дня памяти - 27 сентября в Физулинском районе прошло масштабное мероприятие.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 10:32
В Физули отметили День памяти - 27 сентября

По случаю Дня памяти - 27 сентября в Физулинском районе прошло масштабное мероприятие.

Как сообщает сотрудник Report из Физули, мероприятие началось с посещения монумента, посвященного 44-дневной Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецпредставительств президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Службы восстановителения, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, жители города Физули, члены семей шехидов, участники войны, сотрудники управлений и предприятий, действующих в районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə Anım Günü qeyd olunub

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