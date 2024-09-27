В Физули отметили День памяти - 27 сентября

По случаю Дня памяти - 27 сентября в Физулинском районе прошло масштабное мероприятие.

По случаю Дня памяти - 27 сентября в Физулинском районе прошло масштабное мероприятие.

Как сообщает сотрудник Report из Физули, мероприятие началось с посещения монумента, посвященного 44-дневной Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецпредставительств президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, Службы восстановителения, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, жители города Физули, члены семей шехидов, участники войны, сотрудники управлений и предприятий, действующих в районе.