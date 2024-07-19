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В Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым

В Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым В Евлахе простились с шехидом Бахтияром Гумбатовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
19 июля 2024 г. 13:58
В Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым

В Евлахе простились с шехидом Бахтияром Гумбатовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает западное бюро Report, в церемония прощания приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Евлахского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Бахтияр Алиш оглу Гумбатов родился в 1974 году. Он пропал без вести в 1993 году в направлении Муровдага в Кяльбаджарском районе.

Б.Гумбатов похоронен на Аллее шехидов в Евлахском районе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYevlaxda Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Bəxtiyar Hümbətov dəfn edilib - YENİLƏNİB

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