В Евлахе простились с шехидом I Карабахской войны Бахтияром Гумбатовым

В Евлахе простились с шехидом Бахтияром Гумбатовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

В Евлахе простились с шехидом Бахтияром Гумбатовым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает западное бюро Report, в церемония прощания приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Евлахского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Бахтияр Алиш оглу Гумбатов родился в 1974 году. Он пропал без вести в 1993 году в направлении Муровдага в Кяльбаджарском районе.

Б.Гумбатов похоронен на Аллее шехидов в Евлахском районе.