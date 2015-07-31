В текущем году к дисциплинарной ответственности в Азербайджане привлекли более 20 работников органов прокуратуры

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Генпрокуратуре прошло оперативное совещание, посвященное положению работ, проделанных органами прокуратуры в первом полугодии 2015 года, результатам обсуждения данного вопроса на региональных совещаниях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Выступивший на совещании с докладом генпрокурор Закир Гаралов заявил, что в отчетный период прокуратура, совместно с другими правоохранительными органами, в первую очередь с министерствами Внутренних дел и Национальной безопасности, обеспечила стабильную защиту общественно-политической стабильности в стране, добилась усиления борьбы с преступностью, приняла необходимые меры в области защиты прав и свобод. Процесс всесторонних реформ в органах прокуратуры был продолжен в новой плоскости, была достигнута эффективность работ по направлениям деятельности, осуществлены целенаправленные мероприятия по ликвидации существующих недостатков.

На совещании было особо отмечено об укреплении в отчетный период служебной, исполнительной и трудовой дисциплины и проявлении принципиальности по отношению к работникам, допускающим непозволительные действия.

Таким образом, за совершенные в первом полугодии 2015 года различного рода проступки 21-го работника органов прокуратуры привлекли к дисциплинарной ответственности, один из них был уволен за грубое нарушение требований "Кодекса этичного поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики" и неподобающие прокурору и следователю действия. От занимаемой должности также освобождены 4 человека.