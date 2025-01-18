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В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 06:30
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 18 января выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 42 семьи (206 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

До этого, 16 января в Джебраил вернулись 32 семьи или 153 человека.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNövbəti köç karvanı Cəbrayıla yola düşüb

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