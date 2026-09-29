На территории села Тякля в Джалилабадском районе обнаружено новое поселение - Оглантепе.

Как сообщает муганское бюро Report, на данной территории проведены разведывательные исследования под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и антропологии НАНА, руководителя Муганской археологической экспедиции бронзового и раннего железного веков, доктора философии по истории, доцента Анара Агаларзаде.

В ходе первичного анализа в верхнем слое памятника выявлены глазурованные и неглазурованные образцы керамики, относящиеся к Средневековью, однако в разрезе культурного слоя в основном были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к эпохе ранней бронзы.

По словам археологов, в будущем систематический сбор информации о подобных памятниках позволит определить ареал распространения поселений эпохи раннего бронзового века в Муганском регионе и подготовить новую археологическую карту.