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    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение

    Внутренняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 20:39
    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение

    На территории села Тякля в Джалилабадском районе обнаружено новое поселение - Оглантепе.

    Как сообщает муганское бюро Report, на данной территории проведены разведывательные исследования под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и антропологии НАНА, руководителя Муганской археологической экспедиции бронзового и раннего железного веков, доктора философии по истории, доцента Анара Агаларзаде.

    В ходе первичного анализа в верхнем слое памятника выявлены глазурованные и неглазурованные образцы керамики, относящиеся к Средневековью, однако в разрезе культурного слоя в основном были обнаружены образцы материальной культуры, относящиеся к эпохе ранней бронзы.

    По словам археологов, в будущем систематический сбор информации о подобных памятниках позволит определить ареал распространения поселений эпохи раннего бронзового века в Муганском регионе и подготовить новую археологическую карту.

    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение
    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение
    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение
    В Джалилабадском районе обнаружено новое поселение

    Джалилабад Институт археологии и антропологии НАНА
    Фото
    Cəlilabadda elmə məlum olmayan yaşayış məskəni aşkar edilib
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