В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида
Внутренняя политика
- 11 ноября, 2025
- 17:05
В селе Команлы Джалилабадского района Азербайджана прошла церемония открытия родника, возведенного в честь шехида Отечественной войны Фуада Губадлы.
Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, родственники шехида, жители села и представители общественности.
Отметим, что шехид Фуад Джахангир оглу Губадлы родился 16 января 1993 года в селе Команлы. Он принимал участие в Отечественной войне и погиб в бою в направлении Ходжавенда.
Распоряжениями президента Ильхама Алиева он был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда", "За отличие в бою", "Отважный боец" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.
