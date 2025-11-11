В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

В селе Команлы Джалилабадского района Азербайджана прошла церемония открытия родника, возведенного в честь шехида Отечественной войны Фуада Губадлы.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, родственники шехида, жители села и представители общественности.

Отметим, что шехид Фуад Джахангир оглу Губадлы родился 16 января 1993 года в селе Команлы. Он принимал участие в Отечественной войне и погиб в бою в направлении Ходжавенда.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева он был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда", "За отличие в бою", "Отважный боец" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.