Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

    Внутренняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 17:05
    В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

    В селе Команлы Джалилабадского района Азербайджана прошла церемония открытия родника, возведенного в честь шехида Отечественной войны Фуада Губадлы.

    Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии открытия приняли участие представители районной администрации, родственники шехида, жители села и представители общественности.

    Отметим, что шехид Фуад Джахангир оглу Губадлы родился 16 января 1993 года в селе Команлы. Он принимал участие в Отечественной войне и погиб в бою в направлении Ходжавенда.

    Распоряжениями президента Ильхама Алиева он был посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Ходжавенда", "За отличие в бою", "Отважный боец" и орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

    шехид Отечественная война родник памяти Джалилабадский район
    Cəlilabadda şəhid bulağının açılışı olub

    Последние новости

    17:19

    Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

    Другие
    17:16

    GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

    В регионе
    17:13

    Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границы

    В регионе
    17:12

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Внешняя политика
    17:10

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    17:05

    В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

    Внутренняя политика
    17:04

    Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:02

    Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

    В регионе
    17:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по (чистой) прибыли (убытку) (2024)

    Финансы
    Лента новостей