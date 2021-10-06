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В Джалилабаде состоялось открытие родника памяти шехидов

В Джалилабаде состоялось открытие родника памяти шехидов В селе Делели Джалилабадского района увековечена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Родины.
Внутренняя политика
6 октября 2021 г. 10:03
В Джалилабаде состоялось открытие родника памяти шехидов

В селе Делели Джалилабадского района увековечена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Родины.

Как сообщает муганское бюро Report, состоялась церемония поминовения по случаю годовщины смерти шехида Отечественной войны Рахида Джафарова.

Затем состоялось открытие родника в память о шехидах Первой карабахской войны Эхтирама Эйвазова и Теймура Алышова, а также шехида Второй карабахской войны Рахида Джафарова.

В церемонии открытия родника приняли участие официальные лица района, руководители правоохранительных органов, члены семей шехидов и жители села.

Отметим, что военнослужащий Азербайджанской армии Рахид Джафаров принял участие в начавшейся 27 сентября 2020 года Отечественной войне за освобождение Вооруженными силами Азербайджана территорий, оккупированных Арменией, и восстановление территориальной целостности Азербайджана. Он сражался в боях за освобождение Талыша и Суговушана. Рахид Джафаров героически погиб 5 октября 2020 года при выполнении боевого задания на Агдаринском направлении.

Распоряжениями президента Ильхама Алиева Рахид Джафаров посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Лачына".

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda şəhidlərin xatirəsinə inşa edilən bulağın açılışı olub

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