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В Джалилабаде одна из улиц названа в честь шехида Рамазана Гусейнзаде

В Джалилабаде одна из улиц названа в честь шехида Рамазана Гусейнзаде В Джалилабаде одна из улиц названа в честь шехида Рамазана Гусейнзаде, героически павшего в ходе успешной антитеррористической операции азербайджанской армии, проведенной 19-20 сентября 2023 года.
Внутренняя политика
22 сентября 2024 г. 19:17
В Джалилабаде одна из улиц названа в честь шехида Рамазана Гусейнзаде

В Джалилабаде одна из улиц названа в честь шехида Рамазана Гусейнзаде, героически павшего в ходе успешной локальной антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией 19-20 сентября 2023 года.

Как сообщает муганское бюро Report, табличка с именем шехида уже установлена на данной улице.

Напомним, что Рамазан Хамдулла оглу Гусейнзаде родился 1 января 2000 года в селе Оранд Лерикского района.

Шехид похоронен в селе Муган Джалилабадского района.

Военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Рамазан Гусейнзаде за проявленные храбрость и отвагу при участии в боевых операциях за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также с честью выполненный служебный долг при исполнении задач, поставленных перед воинской частью, по распоряжению президента Ильхама Алиева награжден медалью “За Родину” и орденом “За заслуги перед Отечеством” 3-й степени посмертно.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Ramazan Hüseynzadənin adı Cəlilabadda küçəyə verilib 

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