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    На двух участках Хатаинского III избирательного округа №35 начались выборы - ФОТО

    Из местных наблюдателей зарегистрировались несколько человек

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В списке избирателей 6-го участка Хатаинского III избирательного округа №35 числится 1091 человек, а 4-го участка этого же округа - 1150 человек. 

    Как сообщает R­eport, за первые полчаса с момента начала голосования проголосовали около 15 человек.

    Из местных наблюдателей здесь зарегистрировались несколько человек.

    Напомним, что оба избирательных пункта расположены в здании школы №24, расположенной по улице Генерала Мехмандарова, 86, Хатаинского района.

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